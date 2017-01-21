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在家人見證下 川普正式宣誓為美第45任總統

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總統宣誓
川普（圖左）在聯邦首席大法官羅勃茲（圖右）監督，以及家人的陪伴下，完成總統的宣誓並正式就任第45任總統。（圖/美聯社）

為美國和世界帶來震撼的川普，在美國聯邦首席大法官約翰·羅勃茲的監督下，以及妻子梅蘭妮亞、5名子女的陪伴下，正式宣誓成為美國第45任總統。美國也正式進入「川普時代」，未來4年、或是8年的時間，這位曾經的「政治素人」將持續帶給我們如何的驚喜和震撼，將是從今以後，全球最關心的焦點之一。

川普
川普（圖左）在妻子梅蘭妮亞（圖右）陪同下，完成就任總統的宣誓，正式入主白宮。（圖/美聯社）

小布希夫婦
前總統小布希（圖左）與妻子蘿拉（圖右）也受邀參加就職典禮。（圖/美聯社）
卸任元首
此次出席的卸任元首與前第一夫人們：（由左至右）卡特、前第一夫人羅莎琳、柯林頓、希拉蕊、小布希和蘿拉。（圖/美聯社）

在副總統搭檔彭斯率先進行宣誓並正式就任後，川普走向前台，在妻子梅蘭妮亞與5名子女（伊凡卡、小唐納川普、艾瑞克、蒂芬妮和拜倫）陪同下，由現任美國聯邦首席大法官約翰·羅勃茲監督下，舉起右手、左手放置於聖經上，並複誦總統就職誓詞，正式就任美國第45任總統。完成就職的川普也隨即發表其正式的就職演說。

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他誓言將讓華府運作成為為全民謀福祉，而不是只有政客獲益，「一切會以美國優先」。

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彷彿還在去年的選舉場合般，川普在就職演說中雖然先強調，不管那個黨執政，國家是屬於人民，試圖強調團結，但隨後搬出競選口號強調他將「一切以美國為優先」，要打造更堅強的國界，更強盛的貿易，並且對抗「伊斯蘭恐怖主義」。

(中時電子報)

關鍵字：川普美國總統宣誓就職
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