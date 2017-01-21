在家人見證下 川普正式宣誓為美第45任總統
為美國和世界帶來震撼的川普，在美國聯邦首席大法官約翰·羅勃茲的監督下，以及妻子梅蘭妮亞、5名子女的陪伴下，正式宣誓成為美國第45任總統。美國也正式進入「川普時代」，未來4年、或是8年的時間，這位曾經的「政治素人」將持續帶給我們如何的驚喜和震撼，將是從今以後，全球最關心的焦點之一。
在副總統搭檔彭斯率先進行宣誓並正式就任後，川普走向前台，在妻子梅蘭妮亞與5名子女（伊凡卡、小唐納川普、艾瑞克、蒂芬妮和拜倫）陪同下，由現任美國聯邦首席大法官約翰·羅勃茲監督下，舉起右手、左手放置於聖經上，並複誦總統就職誓詞，正式就任美國第45任總統。完成就職的川普也隨即發表其正式的就職演說。
他誓言將讓華府運作成為為全民謀福祉，而不是只有政客獲益，「一切會以美國優先」。
彷彿還在去年的選舉場合般，川普在就職演說中雖然先強調，不管那個黨執政，國家是屬於人民，試圖強調團結，但隨後搬出競選口號強調他將「一切以美國為優先」，要打造更堅強的國界，更強盛的貿易，並且對抗「伊斯蘭恐怖主義」。
(中時電子報)
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