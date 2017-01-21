川普演說強調美國第一、還政於民
川普20日在家人見證下宣誓成為美國第45任總統，他在就職演說中強調，今天不僅是從一黨手中，將政權轉移給另一個黨，也是將華府的權力，還美國民眾。
他並再度提及競選活動中的民粹口號：「從今天開始，將只有美國第一，美國第一！」他強調要做到這點只有兩個原則，就是「買美國貨，雇用美國人」。
川普指出，華府少數人獲得報償，但人民卻蒙受損失。政府保護的是自己，而不是人民。他們的勝利不是你的勝利，當他們在美國的首都歡慶時，掙扎的家庭卻無法這麼做。
他指出，一切在華府的改變都從現在開始，因為「這一刻是各位的時刻，它屬於你們…這是各位的日子，是你們的慶祝，而美國則是你們的國家」。
他接著強調，2017年1月20日在大家記憶中，將成為人民重新身為統治者的日子，而美國遭遺忘的男男女女，將不再被遺忘。
(中時電子報)
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