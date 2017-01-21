義大利遭雪崩掩埋酒店發現6名生還者

義大利中部地震引發雪崩將度假酒店掩埋已達2天，天寒地凍竟還能救出6名生還者。圖中是其中一名女性生還者被搜救人員從雪堆與瓦礫中挖出來。（圖／美聯社）

圖為義大利搜救隊在雪崩災區附近成立救援中心，目前已有8名倖存者被救出。（圖／美聯社）

據外媒報導，救災團隊20日中午在義大利中部遭雪崩掩埋的度假酒店中，竟然救出6名倖存者，其中包括一名女孩，救災人員迅速用直升機將他們送往附近醫院救治。

義大利救災人員表示，Rigopiano度假酒店雖已被雪崩掩埋兩天， 搜救隊伍仍然全力以赴希望找到更多倖存者。由於當地受地震與雪崩多種襲擊，受災嚴重，交通與救援條件惡劣，搜救工作非常困難。

圖為義大利中部遭雪崩掩埋的Rigopiano度假酒店空拍照，救援隊伍正在酒店周圍進行搜救工作。（圖／美聯社）

搜救隊稍早指出，搜救人員此前還在Rigopiano酒店附近發現兩名旅客，他們在事發時沒有在酒店內，因此倖免於難。目前，仍有包括2名兒童在內的大約20餘人被困在酒店內。

義大利中部18日發生多起地震並引發雪崩，造成位於阿布魯佐大區佩斯卡拉山區的Rigopiano酒店被大規模雪崩掩埋。目前因地震和由此引發的大規模雪崩已確定有3人死亡，而由於部分地區積雪高達2公尺，加上缺乏除雪設備，救援工作進行困難。

(中時電子報)