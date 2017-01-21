歲末送溫暖 中國附醫率三千癌友扭轉奇蹟

中國附醫「抗癌新生GO LIVE！」活動，替癌友與醫護人員搭起更多互動橋樑(本報資料照片)

抗癌新生，扭轉奇蹟。中國附醫癌症中心從去年12月起舉辦象徵生命延續、極具正面積極意義的「抗癌新生GO LIVE！」活動，率領三千位癌友「扭轉」奇蹟，創新透過門診化療室設置扭蛋機，結合可愛的視覺設計，將以往生硬的疾病衛教資訊用趣味的方式提供病患，提升閱讀性，活絡化療室氣氛，也替癌友與醫護人員搭起更多互動橋樑。

中國附醫癌症中心院長趙坤山表示，癌症中心不只提供醫療服務，更透過不同方式提供病友及家屬溫暖自在的環境，作為癌友最堅強的後盾，為了這次創新衛教活動，癌症中心從醫師、護理師到個管師全體總動員，讓參與活動的癌友都能收到醫師親筆書寫打氣小卡，鼓勵癌友積極對抗疾病，擁有展開新生活的希望，奠定醫病良好溝通基礎，讓癌友對治療更有信心。

「抗癌新生GO LIVE」活動成果發表會。近百位癌友齊聚一堂(本報資料照片)

直腸癌癌友李先生體驗「抗癌新生GO LIVE！」扭蛋衛教活動(本報資料照片)

癌症連續34年高居國人死因之首， 102年癌症統計顯示，台灣單年新增罹癌人數近10萬人，每5分18秒有一人罹癌，每11分13秒有一人因癌症死亡，105年中國附醫癌症中心新增收治病例6,000人，其中乳癌、肝癌、肺癌、大腸直腸癌口腔癌是前五大癌別。根據大型文獻回顧調查顯示，醫病關係對初診斷病患的治療計劃決定有正向影響，自覺醫病關係較好的癌症病患有較高滿意度，且疾病相關自我效能越高。

癌友在治療過程中，會因病情波動而影響心情，醫師與個管師是癌友最重要的夥伴，良好的醫病關係有助提升癌友治療信心。罹患直腸癌第三期、兩年後又發現癌細胞轉移肝臟的李先生，面對罹癌的一連串打擊，一度心灰意冷，但主治醫師的一句話「不用擔心，我一定把你治好！」重新給他希望，醫師的打氣、個管師的細心照料，讓李先生重新振作自己、再努力一次；發現肝臟轉移後，很快決定切除部分肝臟，術後在醫師建議下使用化療合併標靶治療，徹底改變嗜酸辣的飲食習慣，餐餐自行調理，降低外食機會，目前持續接受治療、追蹤狀況良好。回首五年前，李先生直言「根本不敢相信可以看著女兒長大！」

歲末年初給予在抗癌路上的夥伴更有勇氣，新的一年持續與病魔奮戰，中國附醫舉辦「抗癌新生GO LIVE」活動成果發表會，現場近百位癌友齊聚一堂，聆聽中國醫藥大學國樂團的表演，一同許下抗癌新生新希望，為大家加油。外科部副部長王輝明呼籲，不管哪一種癌症，預防勝於治療。更重要的是，假如得到癌症，一定要跟醫師配合，接受正統治療，有治療就有希望，用樂觀的心情迎接每一天，每一天都是新生。

(中時電子報)