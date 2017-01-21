川普宣誓就職 誓言美國優先

美國總統川普今天宣誓就職，他誓言將讓華府運作成為為全民謀福祉，而不是只有政客獲益，「一切會以美國優先」。

彷彿還在去年的選舉場合般，川普在就職演說中雖然先強調，不管那個黨執政，國家是屬於人民，試圖強調團結，但隨後搬出競選口號強調他將「一切以美國為優先」，要打造更堅強的國界，更強盛的貿易，並且對抗「伊斯蘭恐怖主義」。1060121

(中央社)