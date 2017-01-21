川普宣誓就職 蔡總統推特發文恭賀

川普（Donald Trump）今天宣誓就任美國第45位總統，總統蔡英文第一時間在推特發文，恭喜川普。她說，民主將台灣與美國緊密連結在一起，她期待深化台美的友誼與夥伴關係。

美國總統當選人川普今天在國會山莊宣誓就任美國第45位總統。

總統府也發表聲明指出，美國新任總統川普、副總統彭斯（Mike Pence)於美東時間1月20日正式就職，總統蔡英文今天代表台灣人民向川普總統及彭斯副總統表達祝賀。

蔡總統認為，美國是台灣在國際上最重要的盟友，雙方在自由、民主與人權上分享共同的價值，長久以來雙方在政治、經貿、安全與文化等等領域緊密的合作，不僅累積了兩國人民深厚的友誼，對於亞太地區的和平、穩定與繁榮更有積極的貢獻。

蔡總統期待，未來美國新政府在川普總統帶領下，台美關係能在既有良好的基礎上有更進一步的發展與合作，對兩國乃至於國際社會能有更多的助益。1060121

(中央社)