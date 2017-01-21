美國新第一夫人梅蘭妮亞 重現賈姬風采

美國新第一夫人梅蘭妮亞今天穿著美國品牌雷夫羅倫的藍色套裝，出席就職典禮，梅蘭妮亞的造型服飾猶如已故第一夫人賈桂琳的翻版，掀起流行界高度話題。

梅蘭妮亞（Melania Trump）20日穿著美國設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）同名品牌的淺藍色連身套裝，一連出席聖約翰教堂祈禱，白宮會晤與就職典禮。

梅蘭妮亞新裝現身，即刻掀起流行界熱議。淺藍色單一顏色的簡單嚴肅風格，簡直是已故第一夫人賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的翻版，梅蘭妮亞挽起長髮，更有賈姬當年的風采。

不過46歲的梅蘭妮亞成熟穩重，相較於當時年輕賈姬的青澀，顯得更有架式與自信。

相較於歐洲設計師，雷夫羅倫堅持強烈美國風格，剪裁流利，線條簡單，避免複雜色彩、材質和結構，適合現代女性。

模特兒出身的梅蘭妮亞高挑性感，是標準的衣架子，適合各種風格。她在19日晚間穿著新娘與晚禮服設計師阿克拉（Reem Acra）的金色貼身晚裝，出席助選者晚宴，充分展露曲線，打破美國歷屆第一夫人的性感指數。

多位美國知名設計師選前力挺民主黨的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），公開宣稱不會為梅蘭妮亞設計專屬服裝。

來自東歐的梅蘭妮亞是美國史上第2位外國出生的第一夫人，曾拍過裸照。她在其他場合也穿著歐洲設計師服飾。但在川普（Donald Trump）的選前辯論，勝選之夜與就職典禮，均穿著雷夫羅倫的套裝與晚裝。

流行評論認為，梅蘭妮亞衣Q極高，不為第一夫人的傳統拘謹限制，但也在必要場合打安全牌，流行界雖不喜歡川普，但梅蘭妮亞可軟化川普的剛強形象。1060121

(中央社)