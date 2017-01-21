NBA》熱火可能釋出波許 公牛有興趣

熱火前鋒波許的血凝塊一度危及性命。(美聯社資料照)

正為血凝塊所苦的波許(Chris Bosh)仍一心想重返球場，根據ESPN報導，雖然熱火隊不願意讓他回歸，不過公牛隊似乎對他有興趣。波許前隊友韋德目前正在公牛隊，後場爆滿的公牛隊並不介意補進1名前場大將，顯然波許無法在熱火繼續他的職業生涯，轉投他隊可能是最好的方法。

依據外界的預測，熱火隊不願意使用波許，與他分手是遲早的事。不過熱火預計會將波許留到3月以後再釋出，如此一來就算波許加盟其他球隊，亦無法在季後賽出場，以避免對熱火造成威脅。波許當初與熱火簽下5年1.18億美金的大約，因此他繼續打球並不是為了錢，據他自己所說，是不甘心職業生涯就這樣結束。

波許本季1場球都沒打，他3月底就屆滿33歲，儘管上季還有19.1分、7.4籃板的效能，但是他自去年2月初就沒有再比賽，也沒有和其他人一樣正常練球，無法保證還剩下多少戰力；即使最後順利加盟公牛，最快可能也要下季才會上場。

(中時電子報)