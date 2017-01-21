不改初衷 川普堅持美國第一人民優先
美國新任總統川普今天宣誓就職，成為美國三軍最高統帥。他在就職演說強調美國第一與人民優先，誓言打破華府體制，為人民找回工作與財富。
川普（Donald Trump）在美東時間20日上午宣誓就任美國第45位總統，執政8年的歐巴馬走入歷史，成為前任總統。就職儀式後，川普的競選承諾與候任期間提出的政策，都將一一接受檢驗，此後的發言也將代表美國政府的最高政策。
川普說，「空談時刻已經結束，行動就要展開，別讓別人告訴你，這件事無法達成。」「權力已由華盛頓特區交回給美國人民。」
15分鐘的就職演說中，川普用語簡單，不使用繁複語法結構，堅持選舉初衷，以美國與美國人民為優先，誓言打破華府體制的陳腐，多次贏得台下支持者的歡呼與掌聲。
他說，少數一群人在美國首都由政府體制收獲豐富，但一般人出世就得付出高昂代價。華盛頓體制繁榮興盛，但人民卻無法分享財富。政客大發利市，但工作機會卻外流，工廠關閉。體制派保護自身利益，不是人民與美國的利益，他們的勝利不是民眾的勝利。
川普演說除了講給支持者聽，也告訴反對他的民主黨與華府政界，新政府將採取全新政策。就職後，川普即可凍結歐巴馬任期間的行政命令。
川普的演說在分裂的美國引起兩極化評論。反對者認為，這是民粹語言與愛國主義，好聽的口號，難以達成，是講給支持者聽的。
支持者認為，這是川普最好的演說，簡潔有力，立場一致，大家都聽得懂。「被遺忘的人不會再被遺忘」、「買美國製產品，聘用美國人」。1060121
(中央社)
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