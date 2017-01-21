義雪崩掩埋飯店 發現10人生還已救出2人
義大利國家救難隊官員今天指出，連續地震引發雪崩，掩埋中部山區一家飯店，目前已救出2人，另至少發現8人生還。
救難隊官員卡里（Luca Cari）在阿布魯佐（Abruzzo）地區的災難現場以電話告訴記者，倖存者中有3人是兒童。
他說，「救援行動耗時且困難。」
2天前當雪崩掩埋里戈彼亞諾飯店（Hotel Rigopiano）時，有超過30人在這家飯店裡。（譯者：中央社徐睿承）1060121
(中央社)
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