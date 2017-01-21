回顧美國總統就職大典意外時刻

美國第45位總統川普今天宣誓就職，在演說中強調將以「美國第一」做為執政信念。回顧美國歷史，甘迺迪、艾森豪與尼克森等總統的就職大典，都出現讓美國民眾大呼意外的時刻。

1961年，美國總統當選人甘迺迪（John F. Kennedy）就職典禮前夕，華府地區遭逢暴風雪，積雪高達八吋，使得就職典禮幾乎面臨被迫取消的下場。雖然典禮後來排除萬難如期舉行，但部份原訂前往觀禮的使節團重要貴賓，卻因為天候惡劣無法趕抵現場缺席。

宣誓典禮進行期間，當來自波士頓的主教庫興（Richard Cushing）發表祈禱文之際，講台底下一具馬達因為與暖爐放置位置過於靠近，導致過熱而著火，冒出濃濃煙霧，在場特勤人員連忙滅火，火勢並未進一步擴大。根據媒體報導，甘迺迪總統就職當天，由於氣溫相當低，工作人員擔心舞台上的擴音器可能被凍到故障，因此才會放置暖爐。

儘管上演了這段講台冒火的意外插曲，甘迺迪總統發表就職演說，其中一段卻成為歷任美國總統就職演說中，最常被後人引述的一段經典名言：「不要問國家可以為你做什麼，應該要問你自己可以為國家做些什麼。」

五星上將出身的艾森豪（Dwight Eisenhower）個性嚴肅，但他的1953年的總統就職大典，卻出現美國歷史上總統就職典禮當中最為另類也最戲劇化的一段場景。

一名打扮成牛仔造型的男子騎著馬匹，長驅直入到禮台前才停下，揮舞著長長的套索，並且在眾目睽睽之下將套索套在新任總統艾森豪的身上。

這名被稱為「加州牛仔」的男子是好萊塢影星蒙達納（Montie Montana）。根據媒體報導，蒙達納原本的構想是在典禮上呈送俗稱「十加侖帽」（10-gallon hat）的美國西部牛仔帽給新任正副元首，但德州出生的艾森豪卻堅持要有套索橋段。

根據華盛頓郵報（Washington Post）報導，1973年尼克森（Richard Nixon）總統在籌畫自己的就職典禮時，要求工作人員在遊行隊伍計畫行經的賓夕尼亞大道（Pennsylvania Avenue）路段，所有路樹都噴灑驅離鴿子的化學藥劑，避免鴿子停留。

不過，當年耗費約1萬3000美元噴灑這些驅鳥藥劑之後，由於大批鴿子紛紛誤食，導致遊行路段滿布著奄奄一息的鴿子以及已經死亡的鴿子。1060121

(中央社)