MLB》打快一點! 大聯盟重申要縮短比賽

大聯盟主席曼佛雷德重申希望縮短比賽時間。(美聯社資料照)

大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)20日透過官方社群表示，他認為球賽的進行速度緩慢，希望球員們能加快比賽節奏，以吸引年輕觀眾。這與NBA總裁席爾佛日前提出的加快末節比賽時間，迎合年輕世代的想法如出一轍。不過棒球比賽的步調本來就更慢，事實是曼佛雷德從兩年前上任以來便一直朝著這個方向努力。

曼佛雷德說：「我們可以採取一些能夠加快比賽步調，同時又不會影響競技層面的措施。例如打者不要在每次投球之間離開打擊區，牛棚投手不要在場上熱身那麼久，故意四壞改成直接讓打者上一壘。投球計時器的概念也不錯，其實大部分投手都能在20秒之內出手，增加1個計時器可以時時提醒他們要盡快投球。」

大聯盟從2015年起已經要求打者留在打擊區，但是成效不彰，因為打者是被動的一方，如果投手拖拖拉拉的，打者也沒辦法提前揮棒。牛棚投手通常在上場前都會先熱身，但如果是臨時被叫上去的，還是得有足夠的熱身時間。故意四壞改成直接上壘是個好主意，儘管投出4顆壞球只需要幾十秒，這種瑣碎的動作仍會消磨觀眾的耐性，可免則免。

計時器的方案已經在小聯盟實施，投手超過20秒沒出手就計壞球1次，大約可讓每場比賽縮短12分鐘。不過可能會對投手造成不必要的心理負擔，特別是在情勢嚴峻的關鍵時刻，相信觀眾也不希望投手為了「趕時間」而草率投球。資深球迷或許對這種想法不以為然，但是加快比賽節奏似乎已逐漸成為職業球賽的趨勢。

(中時電子報)