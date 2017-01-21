MLB》打快一點! 大聯盟重申要縮短比賽
大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)20日透過官方社群表示，他認為球賽的進行速度緩慢，希望球員們能加快比賽節奏，以吸引年輕觀眾。這與NBA總裁席爾佛日前提出的加快末節比賽時間，迎合年輕世代的想法如出一轍。不過棒球比賽的步調本來就更慢，事實是曼佛雷德從兩年前上任以來便一直朝著這個方向努力。
曼佛雷德說：「我們可以採取一些能夠加快比賽步調，同時又不會影響競技層面的措施。例如打者不要在每次投球之間離開打擊區，牛棚投手不要在場上熱身那麼久，故意四壞改成直接讓打者上一壘。投球計時器的概念也不錯，其實大部分投手都能在20秒之內出手，增加1個計時器可以時時提醒他們要盡快投球。」
大聯盟從2015年起已經要求打者留在打擊區，但是成效不彰，因為打者是被動的一方，如果投手拖拖拉拉的，打者也沒辦法提前揮棒。牛棚投手通常在上場前都會先熱身，但如果是臨時被叫上去的，還是得有足夠的熱身時間。故意四壞改成直接上壘是個好主意，儘管投出4顆壞球只需要幾十秒，這種瑣碎的動作仍會消磨觀眾的耐性，可免則免。
計時器的方案已經在小聯盟實施，投手超過20秒沒出手就計壞球1次，大約可讓每場比賽縮短12分鐘。不過可能會對投手造成不必要的心理負擔，特別是在情勢嚴峻的關鍵時刻，相信觀眾也不希望投手為了「趕時間」而草率投球。資深球迷或許對這種想法不以為然，但是加快比賽節奏似乎已逐漸成為職業球賽的趨勢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。