奧地利警方逮捕1名計劃恐怖攻擊嫌犯

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奧地利警方發言人指出，警方今天逮捕1名男性，他涉嫌計劃在維也納發動「恐怖」攻擊。

根據法新社，警方發言人凱布林格（Thomas Keiblinger）告訴「奧地利新聞社」（Austria Press Agency），「近幾天跡象顯示，有人計劃對首都發動攻擊。」（譯者：中央社徐睿承）1060121

(中央社)