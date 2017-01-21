抗議川普就職民眾與警方衝突 近百人被逮捕

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抗議川普就職民眾在典禮結束後轉向街頭砸窗毀車，並與警方發生衝突。（圖／美聯社）

原先群聚在美國總統就職典禮場外的民眾，在典禮後轉向街頭暴動，部份抗議民眾砸毀商店與路邊車輛窗戶，並與維安警方發生嚴重衝突，目前已有近百人被逮捕。警方已拉起防線，發射催淚瓦斯驅散抗議民眾。

(中時電子報)