研究：喝咖啡增健康！延遲老化、抗發炎

一杯香醇可口的咖啡能激發人的活力、創意，為一天的開始帶來好心情！（達志影像／shutterstock提供）

熬夜加班、清晨提神，這時來杯「咖啡」再好也不過了！對於現代人而言，「咖啡」不只香醇又醒腦，也是生活中的不可或缺的樂趣！WHO研究指出，每天飲用咖啡可預防肝癌、子宮癌等多項癌症。此外，據最新醫學研究指出，常喝咖啡還有助減緩老化，降低人體內發炎風險。

在台灣，喝咖啡似乎成了全民運動，早餐店、便利商店咖啡百百款，而特色咖啡店也成為台灣的驕傲！除咖啡已成為一種文化，「Medical Daily」網站引述《自然醫學》（Nature Medicine）雜誌的最新研究更指出，適度飲用咖啡能增進健康！

人為什麼會老化？除時間因素外，老化的緣起於身體細胞膜的發炎，發炎會破壞細胞膜內一種脂肪酸，而人體細胞之間訊息的傳遞便是依賴此脂肪酸，如脂肪酸的變性，於是造成一連串細胞質變的連鎖反應，包括糖尿病、高血壓、失智症、心臟病等老化疾病都與發炎因子有關。

研究人員以100名年輕人和老年人的血液作為樣本研究，發現有一天飲用超過5杯咖啡的受試者，在其發炎基因路徑上，其細胞膜的脂肪酸較能緩化發炎風險。

雖說喝咖啡有助健康，除能緩化老化、降低發炎風險外，然咖啡也需適度飲用，喝多恐會引發心悸、失眠等，特別是孕婦更需注重咖啡飲用量，如喝多還容易導致自然流產；另咖啡會刺激膽囊收縮，有膽結石傾向的人嚴禁喝咖啡。此外，有胃及十二指腸潰瘍的人，也應避免空腹喝咖啡。

(中時電子報)