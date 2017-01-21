抗議川普就職與警發生衝突 90多人遭逮

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警方發言人指出，華府警方今天逮捕90多名涉及抗議美國總統川普（Donald Trump）就職的民眾。

法新社報導，華盛頓都會區警察局（MetropolitanPolice Department）發言人康柏矣（Sean Conboy）警官表示，「我們大約逮捕了95人。」

他說，這些抗議人士因「故意破壞公物和破壞資產」遭到逮捕。

康柏矣指出，有2名警察與抗議人士對抗時受傷。（譯者：中央社徐睿承）1060121

(中央社)