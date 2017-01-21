NBA》甜瓜鬆口：若尼克要我走 我願考慮

尼克隊安森尼(右)本季被媒體搞得焦頭爛額。(美聯社資料照)

尼克本季先盛後衰，勝率又回到4成多打轉，「甜瓜」安森尼也開始厭倦了媒體沒日沒夜的糾纏，他還把自己的「不可交易條款」亮出來反駁轉隊傳言。不過根據外媒Newsday報導，安森尼堅持續留尼克的立場似乎有些鬆動。

也許是被媒體的追問搞煩了，安森尼告訴Newsday的記者，如果尼克隊高層真的橫了心要打掉重建，那麼他願意考慮放棄不可交易的條款。安森尼說：「我想這還是要看高層的態度，我確實擁有決定權(不被交易)，但我仍願意跟他們談。如果他們真的打算為球隊另尋出路，計畫開始重建，那麼我會考慮的。」尼克隊則拒絕評論此事。

自2009-10球季以來，安森尼在金塊、尼克已經連續7季入選明星賽先發，本季是他近年來首度跌出先發席位，他在球迷票選中只獲得第6名，還輸給阿提托康波(公鹿)、恩比德(七六人)、洛夫(騎士)。相信除了安森尼自己之外，球迷也厭倦看著他在尼克蹉跎歲月了。

(中時電子報)