南韓文化部長據稱造藝術黑名單 遭逮捕

我要評比

聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，南韓文化部長趙允旋（Cho Yoon-Sun）因據稱造出一份對遭彈劾總統朴槿惠（Park Geun-Hye）提出批評的近萬名藝術家的「黑名單」而被逮捕。

首爾中央地方法院（Seoul Central District Court）起訴趙允旋濫用權力和偽證，對她發出逮捕令。（譯者：中央社徐睿承）1060121

(中央社)