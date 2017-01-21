NBA》媒體球員力挺 韋斯布魯克為何落選？

韋斯布魯克在媒體與球員票選都高居第1。(美聯社資料照)

NBA公布明星賽先發陣容，雷霆隊韋斯布魯克爆冷落馬，西區兩名後衛的席位由勇士隊柯瑞與火箭隊哈登取得。在媒體一片看好韋斯布魯克的情況下，這種結果令人難以接受，也讓很多球員替他不平，這是由於計票方式仍偏向球迷。

媒體在投票前看好韋斯布魯克，他們的確也是這麼投的。在西區後衛的媒體票選中，韋斯布魯克以93票雄踞第1，哈登91票緊追其後，第3名的柯瑞僅僅獲得6票。可見在媒體眼裡，韋斯布魯克與哈登遠比柯瑞更有資格入選。

球員投票方面，韋斯布魯克仍以167票稱霸西區後衛榜，哈登149票居次，柯瑞只有63票，差距與前兩名相當大。在球員眼中，韋斯布魯克仍是第一，同樣身為控衛的林書豪也為他叫屈，「聯盟得分王、場均大三元的球員還不夠好嗎？」

問題是聯盟的計算方式採用「排名」平均制，與選票數無關。由球迷票選排名(2倍計算)、球員票選排名、媒體票選排名，3者的平均數字來決定。結果是柯瑞、哈登、韋斯布魯克的平均排名都是2，聯盟又規定平手情況下由球迷票選的排名來決定，因此球迷票選第3名的韋斯布魯克就落選了。

韋斯布魯克本人則是處之泰然，他說：「結果是這樣那也沒辦法。我並不是為了打進明星賽而戰，我是為了讓自己變成更好的球員，我的目標是總冠軍。」既然是明星賽，自然是以球迷的選擇為主，不過由此也能看出韋斯布魯克獲得的高度肯定，他目前仍是年度MVP的大熱門。

(中時電子報)