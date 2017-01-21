傳甘比亞長期領導人賈梅同意下台並離國

1名親近甘比亞新總統巴羅（Adama Barrow）的顧問指出，12月選舉失敗卻拒絕承認敗選的長期領導人賈梅（Yahya Jammeh）已同意下台，並將離開國家。

這名顧問法第（Mai Ahmad Fatty）在據稱屬於巴羅推特的帳戶發文指出，賈梅已經點頭答應，且他被詢問這是否屬實時，他表示，「這是正確的。」（譯者：中央社徐睿承）1060121

(中央社)