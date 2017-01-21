加拿大總理恭賀川普就職 強調美加關係

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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）恭禧美國總統川普正式就職，並提醒他，莫忘美加之間，不論在經貿和國防安全方面，都擁有歷史悠久的緊密關連。

杜魯道發表聲明指出，「加拿大和美國，擁有全世界最緊密的雙邊關係。這長久的夥伴關係，是兩國共享繁榮與安定的重要關鍵。」

杜魯道並且提醒川普，美加之間穩健維繫的貿易、投資和經濟連結，提供了兩國數以百萬計的工作機會。

他表示，「我們都想振興經濟，為那些辛勤工作的中產階級，有公平的機會獲得成功。」

他還指出，「加拿大和美國在國防安全方面的合作，空前緊密，也一直都併肩確保兩國人民和邊界的安全。」1060121

(中央社)