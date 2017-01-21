川普簽署第一份法案 宣布今為國家愛國日
美國總統川普(Donald Trump)今簽署就任後不久，立即簽署第一份法案，幫助其指派的國防部長清除法律障礙，川普也簽署一份宣言，宣布今天為國家愛國日。
根據CNN報導，川普簽下的是本月稍早國會已經通過的法案，這將使得已經退休的將軍詹姆斯‧馬提斯(James Mattis)可以擺脫原本的法律規定。美國的退休軍官將領，原本必須在退休七年後才可以再度成為官員，周五下午參議院預計將會同意馬提斯的任命。
川普在國會大廈外的講台發表完他的就職演說後，就轉身進入大廈內簽屬這些文件。白宮新聞秘書長肖恩·斯派塞(Sean Spicer)表示，川普也簽署了正式提名其內閣成員的文件，以及一份宣告今天為國家愛國日的文件。
按照傳統，川普用好幾隻筆來簽文件，之後便將這些筆當作紀念性的禮物，送給身旁的官員和個人。在國會領導人和媒體攝影機的注視下，川普首先將簽完的筆送給周遭的民主黨官員，再送給眾議院少數派領導人南希·裴洛西(Nancy Pelosi)和參議院少數派領導人查克·舒默(Chuck Schumer)。
現場氣氛融洽，川普在家人的環繞下和國會領導人等雜談，裴洛西和舒默開玩笑地說他們要互相交換筆，因為這枝筆是用來簽署喬治亞州參議員、衛生和公共服務部部長候選人湯姆·普萊斯(Tom Price)的。民主黨對普萊斯的指派已表達強烈不滿，表示將調查普萊斯的股票交易紀錄，普萊斯因此被迫在本周參議院提名確認會中為自己辯護。
週五下午參議院將開始投票表決是否通過川普的內閣人選，但預計將只有馬提斯和另一名退休將領約翰·弗朗西斯·凱利(John Kelly)的任命會被通過，凱利獲得川普指派為國土安全部部長。剩下的內閣人選將在接下來幾天內，經過辯論會、聽審會和投票表決後才會獲得確認。
(中時電子報)
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