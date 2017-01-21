強烈冷氣團影響 清晨低溫探10度

中央氣象局表示，昨晚到今晨是強烈大陸冷氣團影響最明顯的時候，中部以北、宜蘭低溫只有攝氏11度左右，南部及花東也僅13到15度，尤其中部以北及宜蘭沿海空曠地區可能出現10度的低溫。

氣象局指出，昨天晚上到今天清晨是強烈大陸冷氣團影響最明顯的時候，今天白天的最高溫在北部、宜蘭、花蓮也只有15到18度，一整天都會覺得冷，中南部地區及台東最高溫約20到25度，其中中南部地區日夜溫差會比較大，要特別留意。

天氣方面，氣象局說，今天迎風面的東半部地區及大台北地區還是有局部下雨的情況，到了明天才會明顯轉乾，至於中南部地區則大多是多雲到晴的天氣。

今天中南部地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網網站http://goo.gl/hE5Oct。1060121

(中央社)