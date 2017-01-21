低溫特報！淡水今晨最低溫12.3度 體感溫度9度 冷到週二
今天（２１日）清晨是強烈大陸冷氣團影響最明顯的時候，氣象局也發布了低溫特報，淡水清晨06:00測得最低溫度僅１２.３度，體感溫度９度，而臺南以北及宜蘭也只有１２、１３度，其他地方約１４、１５度左右；至於白天高溫在北部、宜蘭、花蓮只有１５到１８度，一整天都會覺得冷；中南部地區及臺東最高溫約２０到２５度，其中中南部地區日夜溫差將超過１０度，溫度起伏變化大，請大家適時增添衣物。
根據中央氣象局資料顯示，天氣方面，明天迎風面的東半部地區及大臺北地區還是有局部下雨的情況，至於中南部地區則大多是多雲到晴的天氣。另外，今天臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區仍有９至１０級強陣風，沿海地區風浪大，海邊活動及海上作業要特別注意安全。
氣象局指出，此波強烈大陸冷氣團影響時間較長，下週二（２４日）的清晨之前都在冷空氣的影響之下，尤其週日（２２日）至下週二（２４日）夜晚及清晨輻射冷卻效應顯著，提醒臺南以北沿海及空曠平原區易出現１０度左右低溫，高屏花東也只有１３到１５度，請大家要做好保暖防寒措施，使用瓦斯熱水器具時要注意通風，農漁養殖業及農作物也要提防寒害。
空氣品質方面，今天中南部地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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