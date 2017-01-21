川普就任美國總統 美股收高

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川普（Donald Trump）今天宣誓就任美國第45位總統，美股收盤上漲。

道瓊工業指數終場上漲94.85點，或0.48%，收在19827.25點；標準普爾500指數上漲7.62點，或0.34%，收在2271.31點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲15.25點，或0.28%，收在5555.33點。（譯者：中央社徐睿承）1060121

(中央社)