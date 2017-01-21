產油國料將實現減產承諾 油價續漲

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我要評比

因沙烏地阿拉伯表示石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國正走在承諾減產之路，激勵油價第2天走揚。

紐約市場西德州中級原油的2月期貨價格上漲1.05美元，收在每桶52.42美元。

倫敦市場北海布倫特原油的3月期貨價格上漲1.33美元，收在每桶55.49美元。（譯者：中央社徐睿承）1060121

(中央社)