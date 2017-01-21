馬提斯獲參議院一致同意 正式成為美國防部長

美國國防部長詹姆斯‧馬提斯。(美聯社)

美國參議院周五一致通過退休將軍詹姆斯‧馬提斯(James Mattis)的國防部長任命，這是爭議性紐約富豪川普(Donald Trump)在上任後，首次獲得通過的內閣人選。

川普為了馬提斯的指派，上任後立即簽署的文件中，排除掉馬提斯獲得此職位的法律障礙。美國法律原本規定，退休將領在退休七年後才可擔任公職。

法新社(AFP)報導，這也是參議院在川普就任後的首次行動，馬提斯的任命和其他川普指派的內閣指派人選比起來，較不具有爭議性。

根據Historynet，馬提斯2013年才結束長達41年的海軍生涯，他曾在波斯灣戰爭、伊拉克和阿富汗戰爭中擔任指揮的角色。他因為了解歷史、和對策略和戰略的研究，因此獲得「戰士僧侶」(Warrior Monk)的綽號。退休後他在史丹佛大學擔任訪問學者，並在全美各大學教授過各種科目。

(中時電子報)