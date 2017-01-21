川普就任 美中關係等面臨新變革

川普今天正式就任美國第45位總統。「華爾街日報」歸納13項美新政府最可能發生巨大變革事項，包括美中關係，台灣顯然已是因素之一。

在高度不確定性及全球關注下，川普（Donald Trump）今天在華府國會山莊正式宣誓就職，成為美媒宣稱「地表上最有權勢的總統」，展開美國另一新頁旅程。

華爾街日報提及，緊張的美中關係面臨新篇章。川普就任前有關對中談話，加劇兩大強權緊張關係，他試圖威脅推翻美中關係，意味涉及全球政經甚至軍事意涵。

文章說，川普可能放棄美中行之數十年之久的政治安排，亦即美國同意不承認台灣的外交關係。自從美國切斷與台灣的外交關係後，去年底川普與蔡英文總統那通電話震憾了北京。北京重申「一個中國政策」是雙方1979年恢復外交關係的前提，是不能協商或談判。許多專家深信，如此重要的政策不可能成為談判籌碼。

分析引述美前駐中國大陸大使芮效儉（J. Stapleton Roy）說，「假若川普不保證繼續遵循此一協議，就不會指派新任駐中國大使，也不會就貿易與大陸展開商談」。

另外分析亦提及川普欲與大陸在南海興建「巨大要塞」議題展開面對面溝通。尤其新任國務卿提勒森（Rex Tillerson）提及美欲封鎖南海島嶼談話，在中方看來不排除一戰的行為。

川普也任命一些「反中」鷹派人士出掌貿易部門，對中貿易可能採取強硬派措施，存在潛在性的貿易戰衝突。惟儘管如此，從川普最近談話，約略看出他原本欲對大陸冠上「貨幣操縱國」稱號立場，已有所退讓。

除了美中關係外，華爾街日報還列舉了健保、移民、任命大法官、基礎建設、能源、退伍軍人制興革、稅制、預算、社會安全福利、伊朗核武、對外貿易、國防（反恐）等政策。1060121

(中央社)