12款特色地圖秀秘境！春節遊台南品美食、得好禮

台南名勝古蹟「赤嵌樓」夜景。（達志影像／shutterstock提供）

雞年將至，今年春節6天假計畫好到哪出遊嗎？不妨來台南玩玩吧！除能看億載金城、安平古堡、泡關仔嶺溫泉、賞奇美博物館外，嘗擔仔麵、吃蝦捲外，其實求新求變的府城每年都有不一樣的新玩法！這次台南市政府觀光旅遊局再次邀請插畫家手繪台南地圖，從「愛玩客」的角度出發，探索台南特色美食、景點、歡迎大小朋友「按圖索驥」，用五感體驗古味、新潮又藝術的新台南！

在一般人印象中，台南人愛吃甜，許多特色美食都有加些「糖」。但你可知道，其實台南人也很「惜福」，許多古早東西都捨不得丟，所以台南大街小巷都可看到修補東西的特殊小店，經過老師傅的巧手讓老東西擁有新靈魂，陪伴主人度過更多美好時光！想要知道這些店家在哪嗎？跟著2017年台南觀光插畫新地圖尋找，你也能體驗台南人的愛古物的心。

12款手繪地圖發表記者會。（台南市政府觀光旅遊局提供）

●府城怎麼玩？12款地圖告訴你

繼日本遊客手繪台南地圖引發觀光熱潮後，去（105）年台南市政府度首度找台灣插畫家手繪地圖也獲好評，選在今年農曆春節前，市府再邀Reiko、Yating、Trista、徐菀瑩（Wanying Hsu）、大宇人、{貓。果然如是}、beat、Croter等8位插畫家也親自出席，現場手繪出心中的台南icon，包括虱目魚、龍、人山人海逛台南、廟‧美食‧鞭炮、藍晒圖、咖啡水果、台南旅遊印象、孔廟等主題，充滿不同的創意與插畫的童趣，展現另類的台南特色。

來「奇美博物館」品味有如凡爾賽宮的巴洛克式建築。（林宜靜 攝）

11位各具不同風格的插畫家設計了這次的「家族旅行」、「食果子啉咖啡」、「戀舊尋寶地圖」、「日式老建築」、「鎮守聖獸」、「台南蝙蝠夜生活」6款特色主題，以及「台南超好玩」、「南風旺來人人安康」、「夏日海party」、「鮮採果漾」、「豐收之秋」、「花海遊蹤」6款區域地圖。

台南可謂「美食之都」，圖為蚵仔煎（左）、蝦捲（右）。（達志影像／shutterstock提供）

●傳統與新潮並俱 私房景點＋美味 台南不一樣

在過往人印象中，來台南多會遊玩赤崁樓、孔子廟、花園夜市等，然其實求新求變的台南每年都有新景點，如有「台版亞馬遜河」之稱的「台南四草紅樹林綠色隧道」、歐式花園風情的「奇美博物館」、「藍晒圖文創園區」的街頭藝術等，連美食也是傳統與新潮並俱，美味牛肉湯當早餐、玉井鮮甜多汁的芒果冰、虱目魚、鱔魚麵更是老饕最愛，用另類的台南特色主題，以及插畫家獨特視角與畫風看台南，帶大家發現台南原來還有這麼多地方可以這樣玩！

有台灣亞馬遜之稱的「四草綠色隧道」看自然仙境。（達志影像／shutterstock提供）

包含煩惱哪裡適合全家老小一起出門、台南的夜間到哪玩、去哪逛二手店與市集、生態或人文宗教的聖獸哪裡找等等，相當有趣！感謝各位插畫家的協助，讓臺南能以更多元角度推廣至全世界，讓全世界都能來臺南交朋友。實地走訪的的插畫家也表示，就算本身不是台南人，但因為台南美食、古蹟、景點實在太精采，每次有朋友請他推薦景點時，他一定會推薦台南，因為台南實在太好玩。

12款插畫家手繪地圖，要帶遊客玩不一樣的台南。（林宜靜 攝）

●看插畫地圖遊台南 有機會拿好禮

此外，台南市政府觀光旅遊局也特別限量設計了ㄧ款可讓大家帶著這12款地圖玩翻台南的文宣集冊茄芷包。這款茄芷包可供旅人放置護照、收集文宣、景點門票等旅遊記憶，有興趣的朋友，即日起至2月底止，只要到台南各旅服中心索取12款文宣中任一款，手持摺頁並與摺頁內任一景點或店家拍照後，並上傳「台南旅遊」臉書活動專區，就有機會可以得到這限量茄芷包。

藍晒圖復活 台南文創新地標。（本報系資料照）

也有機會得到插畫家在記者會上手繪的台南icon等特製好禮（以上均含12款完整手繪地圖1組）。想收集12款手繪地圖的民眾可親至台南市各旅遊服務中心索取，也可至「台南旅遊網」下載電子檔。

新人拍婚紗首選，位於台南的「北門水晶教堂」。（林宜靜 攝）

●春節遊府城 燈節、蜂炮求好運

此外，台南農曆春節期間各項活動多元，除了各大廟宇的迎春祈福系列活動外，包含以「四季禮讚」為題的「2017月津港燈節」（1/21-2/28）、的享譽國際的元宵節重頭戲「鹽水蜂炮」（2/10-2/11）、網羅台南年節好物的「2017歡慶台南年-新化年貨大街」（1/20-1/26）、「藍晒圖文創園區」的「金雞報喜迎新春」行春小市集（1/29-1/31），可體驗亞洲最高的全透明滑梯的十鼓仁糖文創園區也推出「2017台南國際鼓樂節～擊響春雷」活動（1/28-2/1），都值得ㄧ遊。

台南關子嶺溫泉有別台灣其他溫泉勝地，以特有的泥漿溫泉打響名號，深受不少國內外遊客喜愛。（本報系記者 萬于甄攝）

話說六天春節假期後，緊接著又是「元宵節」，台南市政府也也推薦大家，一定要來逛逛全台獨一的月津港燈節，感受光與影絕美搭配的氛圍。歡迎民眾於今年新春年假期間來台南跟著12款手繪地圖暢遊不同的台南主題，體驗台南多元的觀光魅力。

(中時電子報)