馬提斯國防部長任命案 美參院過關

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美國聯邦參議院今天以壓倒性票數通過退役陸戰隊將領馬提斯（James Mattis）出任總統川普國防部長的任命案。

法新社報導，馬提斯人事案過關，是川普宣誓就職以來參院所採取的第一個動作。相較於川普其他提名人選，馬提斯的內閣之路並不具爭議性。（譯者：中央社蔡佳敏）1060121

(中央社)