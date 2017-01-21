1月21日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●川普時代 美國優先

去年11月8日贏得美國總統大選的億萬富豪唐納．川普，20日宣誓就職，成為美國第45任總統。川普隨後發表就職演說，他指出美國社會面臨深沉的結構問題，強調「美國優先」、「讓美國再次偉大」。

●年金改革 陳建仁再上火線：勞保費率調至18％ 至少10年

蔡英文總統在副總統陳建仁陪同下，昨天分別接見全國產業總工會理事長莊爵安等10個全國性總工會團體，及全國工業總會理事長許勝雄等7個工商團體代表，就即將進行的年金改革國是會議廣泛交換意見並聽取建言，最後均得到支持年金改革的結論。

●美國總統川普就職》深化美台關係 要讓川普腦海裡有台灣

美總統川普美東時間20日就職，我方也格外注意台美關係未來的發展。熟悉台美關係知情人士指出，國際間充滿變數與意外，有時並不會照著我們所期待的路走，我方要努力讓川普及其團隊腦海裡有台灣，即便美國與對岸交流時，也不可忽略台灣的角色。

蘋果日報

●川普 今晨就職

「我將忠實地執行美國總統職務，並竭盡全力維護、保護與捍衛美國《憲法》。」川普於台灣時間今凌晨1時，在美國及全球期待又疑懼的眼光中，於華府宣誓成為美國第45位總統，為「川普時代」揭開序幕。我行政院前院長游錫堃代表總統蔡英文，率祝賀團觀禮。華府湧入約90萬人，慶祝或抗議川普就職，美國其他城市和部分國家也有反川普示威。美執法單位派出2.8萬警力在華府強力維安。

●川普喊話 「保證有大變革」

美國新總統川普上台，美國在對外貿易上將更強硬，將嚴格控管邊境與移民，阻止美國企業外移。然而儘管川普常在推特放話，他的新政府實際施政計劃仍是一個謎。

●最混亂交接 5000官職未任命

川普在爭議聲中就任，內閣還有不少職缺懸空，有50名歐巴馬政府高官暫獲留任，逾5000名低階官員待任命。多名獲川普提名的內閣要員來不及與卸任者會面，官員抱怨國安交接工作是「有記憶以來最混亂」，凸顯川普政府充滿不確定性。

聯合報

●抗議聲中 川普就職喊團結

美國房地產大亨、電視節目主持人唐納．川普（Donald J.Trump）美東時間廿日中午宣誓就職，擔任美國第四十五任總統，成為美國開國兩百多年來，首位沒

有公職經驗的素人總統。

●拚年改 蔡陳動作積極

年金改革國是會議明天登場，身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁角色吃重。陳最近頻繁接受媒體專訪，甚至兩度親上火線在總統府舉行記者會，其實是幕僚希望透過陳本身無黨籍、溫柔的形象解釋年金改革，也盼展現政府與社會對話的誠意。

●勞保費率 陳建仁：10年漸進調升

年金改革草案受外界不少質疑，身兼年改會執行長的副總統陳建仁昨天再度親上火線說明。他表示，依規畫，勞保費率調整建議方案是從調整元年起，費率每年調升零點五個百分點，到民國一一二年時合併檢討勞退及勞保，若沒辦法找到更佳方案，就改成每年調升一個百分點，一直到上限的百分之十八，過程大約要經過十年，並非短時間內調整。

自由時報

●就職演說 川普：今天起權力回到人民

川普時代正式來臨！地產大亨出身的政治素人唐納．川普，於美東時間二十日正午十二時（台灣時間二十一日凌晨一時），正式宣誓就職美國第四十五任總統。川普矢言「重建我們的國家、恢復對人民的承諾」，以實現競選承諾─「讓美國再次偉大」。

●罰錢逼拆 近70萬件違建剉咧等

為解決違章建築拆不勝拆問題，營建署研擬修法，將違章罰鍰對象從原始建造人，擴及到使用者及土地所有權人，每次罰鍰為四到五十萬元，可採連續罰，罰到自行拆除為止；因裁罰權力在地方政府，預期一九九五年後的違建使用人或地主恐會收到罰單、愈新愈可能被罰；房地產業者指出，若修法三讀通過，將對全台近七十萬件違建達到一定的嚇阻作用。

●婦聯會總會 原為國有地 國民黨轉手 大賺5.7億

婦聯會的「資產」問題再起爭議。民進黨立委陳其邁昨調閱資料指出，婦聯會位於北市林森南路十九號總會現址原為國有地，長年遭國民黨占用，國民黨賤價買入後，又以高價賣給婦聯會轄下財團法人中華民國婦聯社會福利基金會，國民黨淨獲利超過五億七千萬元。陳其邁要求黨產會應依不當黨產處理條例追徵此筆不當利得。

(中時電子報)