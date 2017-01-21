回顧美國史上總統就職演說經典名句

新任美國總統川普今天在就職演說中強調，要為美國民眾創造更多就業機會。歷史學家指出，就職演說中如果使用「有力詞彙」，較有利於讓民眾印象深刻。

專門研究美國歷任總統就職大典的班達特（Jim Bendat）分析，想要打造一篇深植人心的總統就職演說，其實並不簡單，美國歷史上大多數就職演說的基調都很類似，例如強調舉國上下團結一致，以及許多陳腔老套的主題，包括提到美國憲法，還有美國開國元勳等。

曾出版「民主的重要一日：1789年至2013年美國總統就職大典」（Democracy's Big Day：The Inauguration of Our President 1789-2013.）的班達特接受新聞網站「波士頓」（Boston.com）訪問時表示：「大多數美國總統的就職演說，根本都並不出色，而且經不起時間的考驗。」

到底出色的就職演說需要具備哪些要素？班達特指出，關鍵就在於演說當中的遣詞用字。他表示，如果演講當中選擇使用「有力詞彙」，較有利於整篇演說讓民眾印象深刻。

班達特舉例指出，傑佛森（Thomas Jefferson）總統1801年就職時，美國正處於政黨政治萌芽之際，促進超越不同政治理念藩籬的全民團結，便成了新任總統的首要任務之一。傑佛森在就職演說當中的兩句話，當時在許多美國民眾心中留下深刻印象：「我們都是共和黨人，我們也都是聯邦主義者。」

1865年，林肯（Abraham Lincoln）總統的就職演說僅約700字，是所有美國總統就職演說當中字數最簡短的之一，但班達特表示，這篇簡潔有力的演講卻是所有美國總統就職演說當中，最能撼動人心的經典之作。

林肯這篇就職演說當中，在美國歷史上最源遠流傳的一段為：「不要對任何人存有惡意，要用仁慈對待所有人，以天父賜予我們的決心堅持正義，讓我們持續奮鬥完成我們的使命，把這個國家的傷口包紮起來，照顧曾經上戰場的戰士，還有他身後的遺孀與孤兒，竭盡所能讓公平正義得以實現且受到珍惜，並讓和平得以在我們之間恆久存在，也在所有國家之間長存不朽。」

1933年，羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統上台時，美國正值經濟大蕭條。在人心惶惶之下，如何重振民心，確保民眾在未來有希望，成了羅斯福最主要的挑戰。

班達特分析，當年許多美國民眾都對未來感到憂慮，很怕整個國家變得越來越糟，而羅斯福的就職演說則為一個充滿希望的前途定調，因此在美國史上留下重要地位，其中最讓美國民眾記憶深刻的一段是：「首先，且容我再度重申我的信念，那就是我們唯一需要感到恐懼的，就是恐懼本身，那種難以形容、不理智且毫無必要的害怕，足以癱瘓一切努力，而這些努力卻是能夠將退卻轉化為進步的。」

甘迺迪（John F. Kennedy）在1960年的美國總統大選中擊敗尼克森（Richard Nixon ），1961年就任成為美國史上第一位信仰天主教的總統。

班達特指出，口齒便給的甘迺迪原本就被認為是充滿創新與突破概念的演說家，而他在就職演說當中的其中一段，日後更被世人不斷引述，成為經典名言。

甘迺迪總統任期雖然短暫，但班達特表示，他在就職演說當中的經典名言：「所以，我的美國同胞們，不要問國家可以為你做什麼，應該要問你自己可以為國家做些什麼。我的全世界公民們，不要問美國會為你做什麼，應該要問我們可以共同為人類的自由做些什麼。」1060121

(中央社)