10歲小帥哥拜倫 川普第一家庭新焦點
新任美國總統川普與第一家庭成員今天出席各項就職慶祝活動，川普最小的兒子，10歲的小帥哥拜倫陪同父母遊行，吸引眾多目光。
川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）所生唯一的兒子拜倫（Barron Trump），在就職典禮與國會午宴結束後加入慶祝遊行。10歲的拜倫具有川普家族修長基因，身高直逼父母，已有小帥哥風采，在遊行隊伍中成為焦點。
拜倫平日多與母親住在紐約，與父親也十分親近，是川普家族的寵兒。川普搬入白宮後，拜倫與母親將繼續留在紐約讀完小學。
拜倫在公開場合常一臉酷樣，但有時看來一副沒睡醒的樣子，也經常有兒童的可愛動作與表情，是網路熱門話題。
川普結過3次婚，有5個子女。女兒伊凡卡（IvankaTrump）有3個小孩，兒子小唐納（Donald Trump Jr.）有5個小孩。5個小孩和8個孫輩，川普家族十分龐大，符合傳統美國家庭形象。
川普一家人在公開場合十分親暱，子女們未因母親不同而有距離。伊凡卡、小唐納、艾瑞克（Eric Trump）與蒂芬妮（Tiffany Trump）也加入遊行，家族隊伍極有看頭。
川普一家風采，猶如1960年代的甘迺迪（John F. Kennedy）總統家族。川普家族成員積極為父親助選，外界好奇，其他成員未來是否也有意由商轉政。
川普36歲的猶太裔女婿庫許納（Jared Kushner）已加入白宮團隊，擔任總統資深顧問。個人品牌與形象都極特殊的伊凡卡與庫許納遷居華盛頓，是否投入政治，也是話題。1060121
(中央社)
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