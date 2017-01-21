川普正式成美總統 世界各國這麼看

川普在就職遊行中對群眾揮手。(美聯社)

紐約富豪川普(Donald Trump)今天就職成為美國第45任總統，俄羅斯、以色列相當歡迎這個消息，但墨西哥和日本等對此感到相當憂慮。

根據美國主要新聞網NBC，距離華盛頓特區4,800哩外的莫斯哥，一名俄羅斯裔美國人Willi Tokarev相當歡迎川普上任，他稱川普為「不可思議的超人」、「美國的象徵」，酒吧老闆Igor Khaletsky說俄羅斯當然很高興川普上任，但主因是他的選前承諾，川普選前承諾將撤銷美國因俄羅斯併吞克里米亞(Crimea)而實施的經濟制裁。但俄羅斯反對黨領導人Vladimir Ryzhkov擔心，川普會因此忽視民主、人權、新聞自由和俄羅斯的政治囚犯。

以色列也相當高興，因川普曾承諾要將美國大使館從第二大城特拉維夫(Tel Aviv)遷到耶路撒冷(Jerusalum)。以總理班傑明·納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)也歡迎川普就任，因為上個月聯合國投票表決時美國政府棄權，納坦尼雅胡認為這使得以色列在約旦河西岸的開墾被視為非法，相當不滿。耶路撒冷市長Nir Barkat認為，川普上任後過去八年來的辛苦日子將會結束，他稱川普為真正的朋友。

川普在競選期間不斷攻擊中國的貿易外銷，甚至威脅要採取專家認為相當於貿易戰爭的舉動。對此中國政府雖沒強硬還擊，但官媒曾警告若美國企圖阻礙中國在南海的發展，應準備好核子武器應戰。但中國民眾對川普上任還是相當樂觀，41歲律師Jenny Chen的態度正向但保持謹慎，他認為中美仍會維持良好貿易關係。25歲軟體工程師Xiong Li說，川普是20年來第一位不一樣的美國總統，他期望川普能帶來正向改變。

伊拉克民眾對美國發動戰爭的事情還歷歷在目，29歲石油部官員Marwa Fadhel說美國這是惡有惡報，有這樣的總統是上帝的詛咒，美國人將要為入侵伊拉克付出代價。43歲的英文老師Tawfeeq Majeed Mohammed說川普是個小丑，但也有一名記者Wurud Salih認為川普會為中東地區帶來新的平衡。

川普想將美國大使館移到耶路撒冷也讓埃及相當不安，45歲的Hanan Mahmoud表示非常擔心川普會在阿拉伯國家掀起戰爭。40歲的Ahmed Ibrahim認為川普還沒準備好擔任總統，許多他的言論似乎趨向孤立主義。

倫敦也出現反川普的聲浪，一個名為「造橋不造牆」(Bridges Not Walls)的組織在地標倫敦塔橋上，掛起反對川普欲在美墨邊境蓋牆的布幔。在英國國會大廈外，也有人掛出寫著「歡迎移民」的布幔，也是在反對川普想要停止讓穆斯林教徒禁入美國本土的言論。英國周刊The New European更是以斗大的標題，在封面上刊出「美國夢現在何去何從？」

根據CNN報導，在日本雖然首相安倍晉三稱美日關係為日本的外交和安全政策的基石，但東京周五出現了抗議川普的人群，許多在日本的美國人希望藉由抗議讓川普知道他們的存在，組織抗議的Erica Summers表示，她要讓川普知道女性有決定生育的權利，並捍衛男女平等。但福岡保守派的日本人認為，川普支持日本擁有自己的軍隊，因此歡迎川普上任。

儘管川普不斷強調要墨西哥付錢蓋邊境牆，但墨西哥總統尼托(Enrique Pena Nieto)還是在推特上恭賀川普上任。但前總統福克斯(Vicente Fox)就沒這麼客氣，他酸川普美國偉大早就是事實，川普只是要剛好出現，福克斯也在推特上表示繁榮來自同理心和友誼，墨西哥會茁壯和成功，讓美國自己鎖國吧。

(中時電子報)