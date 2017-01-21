周董樂擁J女郎 昆凌復刻《范特西》斜眼跩笑

周杰倫樂擁「J女郎」。（圖／取材自周杰倫臉書）

昆凌復刻周杰倫《范特西》專輯造型。（圖／取材自周杰倫臉書）

「周董」周杰倫18日喜迎38歲生日，日前曬出婚禮花絮照，慶生兼慶結婚周年，而近日周董大玩變裝趴，男生反串穿女裝，而女生也穿紅帽T扮周杰倫，其中昆凌模樣神復刻周董2001年專輯《范特西》，她一個斜眼跩笑，和周董相似度百分百。

周杰倫在聚會中邀請好友反串，只見劉畊宏戴粉紅色假髮扮成辣妹，方文山戴上假髮與禮服，扮《冰雪奇緣》艾莎公主，手中還拿雪寶玩偶，讓周董直呼：「謝謝各位J女郎，我只能說畊宏小麥你們真的很適合女裝耶，至於文山...我只能說......你很用心」。

聚會中的女生則是穿上紅色帽T，模仿周杰倫在專輯《范特西》造型，昆凌還在臉上畫鬍鬚，其中她一個斜眼、跩笑，模樣像極周杰倫。

(中時電子報)