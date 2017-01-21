川普就職 外交部盼持續深化台美關係

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外交部今天表示，中華民國政府誠摯祝賀美國總統川普（Donald John Trump）及副總統彭斯（Michael Richard Pence）宣誓就職，希望台美持續強化雙邊關係。

外交部發布新聞稿說，川普及彭斯已在美東時間20日中午宣誓就職，成為美國第45任總統及第48任副總統，中華民國政府向川普及彭斯表達誠摯祝賀。

外交部表示，台美基於自由、民主及人權等共享價值，秉持互信、互惠及互利原則密切合作，雙方在政治、安全、經濟與文化等層面上都有緊密關係，已建立雙邊關係厚實基礎。

外交部說，中華民國政府期盼在這項基礎上，持續與美國新政府攜手合作，積極強化雙邊關係，並持續為促進亞太地區和平、穩定與繁榮共同努力。1060121

(中央社)