學測第二天考英自 入場記得關手機鬧鈴

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大學學測今天舉行第二天考試，考英文、自然，大考中心提醒，非考試用品應放在臨時置物區，並關閉手機和手錶的鬧鈴功能，就座後記得確認准考證號碼。

106學年大學學科能力測驗於20、21日登場，今年有12萬8759名考生報考，安排於全國33個考區、87個分區、3157個試場應試，今天考英文（09:20~11:00）、自然（13:00~14:40）。

大學入學考試中心表示，各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時即可入場，考試開始20分鐘後不得入場，經制止仍強行入場者，取消其考試資格；入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或書寫、畫記、作答，違者扣該科2級分。

為避免違規，大考中心提醒，除了准考證及考試必用文具，其他物品如帶入試場，應一律放置於臨時置物區，但最好先關閉手機和手錶的鬧鈴功能，若手機、手錶等物品在考試中發生聲響，將視同違規，扣該科成績1級分。

大考中心表示，應試時不得飲食（含喝水）、抽菸、嚼食口香糖等，如因病情而有飲水或服用藥物等特別需求，可在考前向試務辦公室報備獲准後使用；考生如有咳嗽、發燒、流鼻水等感冒症狀，請戴口罩應試，病情嚴重者，可申請至備用試場。1060121

(中央社)