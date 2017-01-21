美式民主 川普與希拉蕊握手說「謝謝」

美國總統就職午宴上，川普與希拉蕊握手。（美聯社）

美國總統就職午宴上，希拉蕊應川普的「點名」，起立接受在場人士的鼓掌致意。（美聯社）

美國總統就職午宴上，川普與希拉蕊握手，並說「謝謝妳」。

不管是真心或假意，美國總統川普（Donald Trump）與競選落敗的對手希拉蕊（Hillary Clinton），今天展現了美式民主風度。

川普在宣示就職美國總統之後，隨即與國會議員進行就職午宴。川普在進入會場時，特別與希拉蕊握手致意，並且說「謝謝妳」。這是兩人在總統大選之後，首度在公開場合互動。

稍後川普在午宴演說中，特別點名感謝希拉蕊與她的夫婿柯林頓來參加午宴，並說是他的榮幸。希拉蕊應川普的要求起身，接受在場兩黨國會議員及其他貴賓的起立鼓掌致意。

(中時電子報)