乘客恐懼全身抖 空姐跪地15分鐘環抱安撫
中國南方航空CZ6237航班19日在降落西安前，一名乘客身體突然不適，呼吸急促、渾身發抖、臉通紅出大汗，手指蜷縮並劇烈嘔吐。空姐趕到乘客身邊，得知是因恐懼突發不適，空姐為安撫她的情緒，長跪15分鐘、兩手環抱乘客直到飛機落地。
據深圳新聞網報導，該乘客因恐懼時突發不適，出現過度換氣症狀並且精神極度緊張。空姐打開31排所有空調通風口，引導該乘客調節呼吸節奏，並為其按摩雙手和手臂。空姐不停地用冰塊和冰毛巾擦拭該乘客的額頭、頸部和耳後部為其降溫，並與其聊天來緩解其緊張情緒。
該乘客情緒漸漸平復但仍顫抖不已，緊緊拉住空姐不敢放手。此時距離預計的落地時間還有15分鍾左右。乘務長讓其他空姐回原位就座，自己留下陪伴。在最後的下降著陸過程，該旅客驚恐不已渾身戰栗，乘務長半跪抱住乘客安撫。直到航班著陸，乘客情況才逐漸好轉，空姐們對該旅客照顧獲得其他旅客大聲贊揚。
(中時電子報)
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