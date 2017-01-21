選舉語言訴求團結 民粹籠罩美國

美國總統川普今天以競選語言宣誓就職；台下支持者在民主黨議員現身時噓聲四起，他才入主白宮，就爆發嚴重抗議，團結好似在華府今天的細雨冷風中飄蕩。

宣誓典禮大螢幕上，轉播著川普正走出國會，一條紅領帶讓他看來容光煥發、卻映照著他板著臉、少有笑容；直到司儀宣布他入場那一刻，深知鏡頭語言的他先豎起大拇指、再握緊拳頭出場，支持者或喊著川普名、或齊喊USA，這樣歡欣的表象，卻藏不住這次選戰所帶來的深深裂痕。

川普在就職演說中說要團結，「大家都是同一國的」，又宣稱「只要心中愛國，偏見就不復存在」，但反對他的人、不全然是偏見，他們是以另一種方式，在愛這個國家。

當參院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Charles Schumer）在台上說著，美國人正身處於充滿挑戰與動盪的時代，互相敵視讓政治內耗成常態，但舒默話沒說完，現場一片噓聲，幾乎中斷他的致詞。什麼時候，美國開始不再願意傾聽彼此？

細看川普的致詞內容，他的競選語言占多數，沒有艱深難懂的政治哲學，也少論及他想帶來什麼樣的願景，而多位卸任總統堅持傳統，到場見證他的勝利，即使是他的競爭對手、前國務卿希拉蕊．柯林頓也到場，但川普當著大家的面，數落也曾為國付出的多位前總統，而他演說中，並未提及希拉蕊．柯林頓。

川普口中的美國，彷彿第三世界，民眾坐困愁城，廢工廠像墓碑般散布全美，教育系統超富有，年輕學子卻無從就學，犯罪、幫派和毒品奪走太多人性命，也搶走美國未能發揮的潛力，「這場美國大屠殺，現在該停止」。

他還批評美國政府體制陳舊貪腐，華府欣欣向榮，人民卻未共享財富；政客平步青雲，但民眾失業，工廠倒閉；既有體制自保，卻不捍衛人民。

不知才剛交棒的歐巴馬心裡作何感想，而川普講完後，和他握手的那一刻，歐巴馬的僵硬笑容，不知是風冷，還是川普的言語讓他心寒。

「華盛頓郵報」指出，川普的就職演說內容，充滿競選口號的民粹基調，這場近代美國政治史上可能是最短、17分鐘的演說，也較過去都黑暗。

川普手撫聖經、宣示捍衛憲法那一刻，本來烏雲罩頂的華府下起細雨、刮起冷風，其中仍有反對川普的人在就職典禮周圍抗議、最後卻演變成暴力衝突，警察逮了近百人，他們口中仍念著「他（川普）不是我的總統」。

川普贏了選舉，卻仍待贏得另一半美國民心，而不悅耳的異見，是否就是他演說中的偏見、不愛國？如果他是這麼想，美國的團結還有長路要走，掌有權力的他，更該盡所能地遞出橄欖枝。

川普說他要讓美國再度偉大，他說人民不接受只空談，不做實事的政客，現在，是時候到川普展現行動，不要辜負站在風雨中仍力挺他到底的支持者，更要證明給他的反對者看，自己絕不是光說不練的政客。1060121

(中央社)