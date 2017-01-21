低氣溫雖已過 天氣持續寒冷

氣象專家吳德榮今天表示，這波「強烈大陸冷氣團」的最低氣溫已在20日下午出現，21日仍受「強烈大陸冷氣團」影響，雖然最低溫已過，但北台灣雲量多，整天陰冷；中南部多雲時晴，早晚氣溫低，日夜溫差大。

他指出，這波「強烈大陸冷氣團」的最低氣溫在20日下午出現，淡水10.4度、台北12.2度等觀測站資料皆創入冬以來最低，淡水更是所有平地觀測的最低記錄。

至於為何是發生在下午，而不是在夜間或清晨呢？究其原因是20日晚至21日晨，台灣上空低層雲很多，阻擋長波輻射效應，無法使氣溫更為下降。但這些雲層水氣並不多，僅為北海岸、大台北山區及東半部，帶來非常零星少量的降雨。

他表示，最新(20日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)的數值模式模擬，21日仍受「強烈大陸冷氣團」影響。明天(22日)另一波乾冷空氣又補充進來，22日至下週二(24日)清晨，天氣晴冷，白天氣溫因日照而回升，夜間又有輻射冷卻效應而降溫，日夜溫差擴大；嘉義以北空曠地區，清晨的最低氣溫仍可降至11、12度左右。

他說，下週二(24日)白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫略回升，北海岸、東半部零星降雨的機率提高；下週三(25日)鋒面通過，北部、東半部有局部雨，北台灣氣溫下降；中南部受影響小，仍為晴時多雲，日夜溫差很大。

不過，小年夜(下週四26日)、除夕(下週五27日)偏乾的東北季風影響，北台灣多雲時晴，早晚偏涼微冷，中南部晴朗，日夜溫差大。僅北海岸、東半部有些微的零星短暫雨機率。

最新歐洲中期預報中心(ECMWF)的電腦模式模擬，年初一(下週六28日)台灣仍受東北季風影響，東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區降雨機率提高；北台灣雲量偏多、天氣偏涼；中南部不受影響，日夜溫差很大。年初二(下週日29日)、年初三(下週一30日)逐漸轉偏東再轉東南風，各地氣溫逐日回升、天氣回暖，東半部易有局部短暫雨。以上模式第8至10天的模擬，已有較大的「不確定性」，且有時調整幅度也會很大，請隨時注意最新資料的更新。1060121

(中央社)