誘惑婚照曝光！黃曉明捧Baby美臀 長腿挑逗

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黃曉明裸上身、Baby秀長腿，照片風格大膽。（圖／取材自圈教主微博）

恩愛夫妻檔黃曉明與Angelababy（Baby）17日順利產下兒子「小海綿」，夫妻倆喜升格當新手爸媽，Baby產後身材依舊纖細，模樣宛如少女，就在夫妻倆沉浸一家三口的天倫樂時，網路上也瘋曝光一組未曝光的婚紗照，照片拍攝風格大膽、挑逗，黃曉明裸上身、Baby秀長腿，相當誘人。

網傳黃曉明、Baby未曝光的婚紗照。（圖／取材自圈教主微博）

陸媒瘋傳黃曉明與Baby秘密婚紗照，不同於先前曝光的童話風格，黃曉明裸上身躺在Baby懷中，或是Baby撫摸著只穿圍裙和內褲的黃曉明，照片大膽、誘惑，其中黃曉明捧嬌妻美臀，Baby大秀美腿，鉛筆美腿相當搶鏡。

(中時電子報)