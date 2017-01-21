台灣燈會在雲林 友善多元展原鄉
2017台灣燈會在雲林取名「吉鳴雲揚」，推出「友善大地、多元文化、燈會原鄉」三大主軸，綻放「永續樂活」等六大主題燈區。
台灣燈會與過去不同的是，28年來首次在雲林舉辦，50公頃展場及3000盞燈是歷年之最，首創的新住民燈區展現多元文化，偶戲春秋燈區呈現布袋戲故鄉的絕無僅有。
2大燈區及展期，分別是虎尾主燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。11日適逢元宵節，北港燈會率先在7日亮燈，綻放花燈原鄉之美；虎尾主燈區在11日下午盛大踩街、晚間7時點燈。
燈會展場分別在虎尾的農博生態園區、高鐵雲林特區及北港鎮，從「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，延伸出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」的6大主題燈區。
各燈區配置，虎尾燈區有主燈「鳳凰來儀」、副燈「扭轉乾坤、祥獅獻瑞、鳥囀花開」，另一副燈「魚躍龍門」在北港水道頭燈區。
6大六燈區除了「工藝風華」的觀光大橋、巷弄、水道頭等燈區在北港，其餘5個都在虎尾，分別是「阮ㄟ故鄉」的雲珍良品、原住民族、客家主題、新住民主題、「宗教祈福」等燈區。
「永續樂活」的百鳥迎福、歡樂糖都、海口風情、看雲去、農村風情、雲林故事等燈區；「偶戲春秋」、「百米藝閣」燈區之外，還有農村再生藝術、友好城市、繽紛雲林20鄉鎮、雲林意象、智慧綠能等燈區。
台灣燈會開園時間，平日週一至週四下午2時至晚間10時，假日週五至週日上午10時至晚間10時30分；相關訊息請上網「2017台灣燈會」查詢http://2017taiwanlantern.net/。1060121
(中央社)
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