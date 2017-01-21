卸下副總統一職 拜登搭高速鐵路回老家

卸下副總統職務的拜登（Joe Biden），20日參加川普就職典禮後，搭乘美國高速鐵路Amtrak Acela，回到位於德拉瓦州的老家。

民主黨籍參議員卡伯（Tom Carper）20日下午在推特分享他與拜登一起搭乘美國亞塞拉（Amtrak Acela）高速鐵路的照片，並寫著：「德拉瓦，我們正在回家的路上。」

74歲的拜登與妻子一同抵達德拉瓦州威明頓（Wilmington）車站時，受到大批民眾熱烈歡迎。拜登發表演說時情緒激動的說，從來沒有想過會離開老家，「等到我離開人世的那天，心頭將會寫著德拉瓦。」

他也說，擔任副總統非常榮幸，但七度獲得鄉親選為德拉瓦州參議員，更是讓他感到最驕傲的事。

他說，自己的公職生涯當中，在華府與德拉瓦州之間往來通勤，根據鐵路人員幫他計算，總共搭乘Amtrak鐵路8200趟來回旅程，累計超過200萬英里的路途，「我的家人都在這裡，這是我想回家的原因，我就是從這裡起步的。」1060121

(中央社)