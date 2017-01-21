台灣燈會在雲林 六大燈區綻璀璨

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2017台灣燈會在雲林，推出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」的6大主題燈區。

燈會2大燈區及展期，分別是虎尾主燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日；11日適逢元宵節，北港燈會率先在7日啟燈，綻放花燈原鄉之美；虎尾主燈區在11日下午盛大踩街、晚間7時點燈。

迎接農曆雞年，台灣燈會在雲林取名「吉鳴雲揚」，呈現「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，推出「永續樂活」等6大主題燈區，其中「工藝風華」在北港，其他5個在虎尾，再細分共有21個特色燈區。

呈現「友善大地」主軸的是「永續樂活」燈區，以榮獲「2015台灣建築首獎」的農博公園象徵雲林的蛻變，述說雲林人與土地的故事，展現雲林樂活永續的願景。

呈現「多元文化」主軸的有「阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福」燈區。「阮ㄟ故鄉」燈區介紹雲林20個鄉鎮市，從山地、平原到沿海，孕育出豐富的歷史人文、生態與物產，是台灣首屈一指的農業大縣。

「偶戲春秋」燈區，介紹雲林擁有全台最多的布袋戲團及完整的布袋戲發展脈絡，台灣燈會首次結合劇場元素與科技，創造令人震撼的臨場感，2尊8公尺、4尊4公尺的巨型布袋戲偶將令人驚艷。

「百米藝閣」燈區，介紹每年「北港迓媽祖」最吸睛的藝閣遊行，藝閣的製作與遊行已有300多年歷史，燈會中延伸百米的藝閣燈車，電動花燈和真人藝閣，極具特色。

「宗教祈福」燈區廣邀雲林和各宗教團體製燈參展，展現台灣宗教民俗的多元包容，介紹雲林生活重心之一的宗教信仰和地方廟宇，宗教團體展示祈福主燈、入口意象等特色燈組。

在北港的「工藝風華」燈區，以北港朝天宮為軸心，周邊的觀光大橋、巷弄燈區，以及北港水道頭文化園區，展現當地特有的宗教民俗、建築工藝、歷史文化。1060121

(中央社)