台灣燈會遊雲林 交通鐵道接駁加專車

我要評比

2017台灣燈會遊雲林，交通運輸有7種不同類型賞燈專車接駁，在虎尾、北港燈區還有大型停車場，讓民眾賞遊燈會更加順暢。

台灣燈會在雲林2大燈區及展期，分別是虎尾主燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日；11日適逢元宵節，北港燈會率先在7日啟燈，綻放花燈原鄉之美；虎尾主燈區在11日下午盛大踩街、晚間7時點燈。

迎接農曆雞年，台灣燈會在雲林以「吉鳴雲揚」主題，呈現「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，推出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」等6大主題燈區。

6大主題燈區中「工藝風華」在北港，其他5個在虎尾；從6大主題燈區再細分，共有原住民族、客家主題、新住民主題、友好城市、百鳥迎福、看雲去等21個特色燈區。

交通運輸規劃，力求賓至如歸，7種不同類型賞燈專車，包括1、台鐵斗六站—斗南站接駁專線；2、城際接駁專車（彰化縣、嘉義市、嘉義縣）；3、鄉親賞燈專車；4、虎尾—北港燈區接駁車；5、志工接駁車；6、斗南專用停車場接駁車；7、北港專用停車場接駁車。

燈會期間的大眾運輸、交通管制、停車場與接駁車；虎尾主燈區的部分，平日及假日高鐵、台鐵與公車機動加班，台鐵列車班班停斗六站及斗南站；高鐵雲林站東側交通管制，接送改至西側。

虎尾主燈區規劃7處停車場，汽車2萬5000停車位，機車6900停車位，遊覽車350停車位；並有28條接駁車路線，包括20條雲林鄉親賞燈專車、3條城際接駁（彰化縣及嘉義縣市）、2條火車站接駁、2條停車場接駁車路線、1條燈區間接駁。

北港燈區大眾運輸有嘉義客運及台西客運，燈會期間機動加班；燈區周邊交通管制，民眾必須憑證進出管制區；當地規劃4處停車場，汽車4700停車位，機車1900停車位，遊覽車30停車位。

若民眾要自行開車，前往虎尾燈區建議「國道1號南下走虎尾交流道、北上走斗南交流道；國道3號北上、南下都走古坑系統交流道」，或利用台78線快速道路、雙向各拓為三線道的雲145乙線；北港燈區也可從國道1號走嘉義新港轉往。

雲林縣政府建議，燈會接駁有台鐵、高鐵、公車、賞燈專車，請以軌道運輸為主，長途搭高鐵、短途搭台鐵到達燈區；相關交通訊息，請上網「2017台灣燈會」http://2017taiwanlantern.net/查詢。1060121

(中央社)