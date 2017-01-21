游錫堃當面問「賣台」 佛訥這樣回

我要評比

游錫堃夫婦出席川普就職典禮。（圖／江靜玲）

前行政院長游錫堃代表蔡英文總統，率團參加美國總統川普的就職典禮。他透露見到共和黨大老佛訥時，當面問「川普是否會出賣台灣？」，佛訥表示美台之間有《台灣關係法》，不必太擔心。

去年底蔡英文總統與川普電話熱線，促成「英川熱線」的關鍵人物就是佛訥（Edwin Feulner）。佛訥是美國傳統基金會（Heritage Foundation）創辦人，是共和黨大老，也是川普重要幕僚，去年10月就曾代表川普來台與蔡英文總統見面。

游錫堃這次率團觀禮，也與美國政界人士交流。蘋果日報報導，游錫堃表示，與佛訥碰面時當場提問：「外界都說台灣會變成美方棋子，我們台灣究竟會不會被川普總統出賣？」佛訥回說，在《台灣關係法》之下，台灣不必太過擔心。

(中時電子報)