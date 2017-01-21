川普上任 白宮宣布能源政策大轉向

美國總統川普今天就任後，立即發出能源與環境政策大轉向的明確訊息，宣布取消氣候政策及推動國內能源發展等計畫，做為他「美國第一」施政項目之一。

法新社報導，川普就職不久後，白宮網頁就貼出一則聲明，表示川普「承諾消除像是『氣候行動計畫』等不利且不必要的政策」。氣候行動計畫是前任總統歐巴馬所倡導。

川普還將聚焦於移除國內能源發展的障礙，表明會讓美國擺脫對國外石油的倚賴。

聲明指出：「川普政府深信，頁岩油與天然氣變革能為數百萬美國人帶來工作機會與繁榮」。

聲明也提到「總統川普允諾，擺脫對石油輸出國家組織（OPEC）與任何有礙我國利益國家的倚賴，在此同時，我們也會與波灣盟邦合作，發展正向的能源關係，以做為反恐戰略的一部分」。

此外，聲明表示，川普也會「重啟在美國已被傷害許久的煤礦產業」。（譯者：中央社陳亦偉）1060121

(中央社)