川普上任 白宮宣布能源政策大轉向
美國總統川普今天就任後，立即發出能源與環境政策大轉向的明確訊息，宣布取消氣候政策及推動國內能源發展等計畫，做為他「美國第一」施政項目之一。
法新社報導，川普就職不久後，白宮網頁就貼出一則聲明，表示川普「承諾消除像是『氣候行動計畫』等不利且不必要的政策」。氣候行動計畫是前任總統歐巴馬所倡導。
川普還將聚焦於移除國內能源發展的障礙，表明會讓美國擺脫對國外石油的倚賴。
聲明指出：「川普政府深信，頁岩油與天然氣變革能為數百萬美國人帶來工作機會與繁榮」。
聲明也提到「總統川普允諾，擺脫對石油輸出國家組織（OPEC）與任何有礙我國利益國家的倚賴，在此同時，我們也會與波灣盟邦合作，發展正向的能源關係，以做為反恐戰略的一部分」。
此外，聲明表示，川普也會「重啟在美國已被傷害許久的煤礦產業」。（譯者：中央社陳亦偉）1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。