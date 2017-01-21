歐巴馬長女將赴好萊塢製片紐約據點實習
離開白宮之後，前任美國總統歐巴馬的長女瑪麗亞（Malia Obama），人生也將展開新的一頁。好萊塢媒體報導，她已敲定前往好萊塢製片人溫斯坦旗下事業紐約辦公室實習。
「好萊塢報導」（Hollywood Reporter ）報導，從今年2月開始，18歲的瑪麗亞將前往重量級好萊塢製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）位於紐約的辦公室實習。
歐巴馬2008年當選美國總統時，他的兩個女兒年齡僅十歲與八歲。如今瑪麗亞已從私立的席德威友誼學校（Sidwell Friends School）畢業，她先前已決定高中畢業後先排出1年空檔，然後才到哈佛大學就讀。
報導指出，歐巴馬全家今天離開白宮之後，將前往加州棕櫚泉（Palm Springs）渡假，而瑪麗亞在這趟家庭渡假結束之後，就會動身前往溫斯坦位於紐約的旗下電影公司實習。
瑪麗亞先前已經在奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）於美國哥倫比亞廣播公司（CBS）推出的「Extant」影集擔任實習生，也在莉娜杜漢姆（Lena Dunham）的HBO頻道喜劇影集「女孩我最大」（Girls）實習過。
根據紐約時報報導，2016年11月間，瑪麗亞曾經低調前往玻利維亞渡假，長達1個半月的時間在玻利維亞境內旅遊，並且寄住在當地一戶家庭。1060121
(中央社)
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