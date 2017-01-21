攝影登山當興趣 癌友活出第二人生
64歲許施金雀罹癌，割除子宮卵巢，原本一頭波浪捲長髮也變光頭。但她沒被擊垮，培養登山、攝影興趣，證明自己還活著且很強大。
許施金雀的攝影作品「勇於追夢、邁向新生」是第5屆捕捉希望數位攝影比賽癌友組佳作，畫面中的她首度登上玉山，儘管體力稍弱，但能勉力登山，最終滿臉笑容。
64歲的許施金雀，從沒想過會罹患子宮內膜癌第3期，且一次就讓她沒了子宮與卵巢，還必須經歷長達9個月的治療，原本一頭波浪捲的長髮也變成光頭，一度需用輪椅代步，更因腸阻塞、腸沾黏住院超過1個月。
很多人面對罹癌的生活遽變，可能覺得無望。但許施金雀不這麼想，她積極面對治療，手術前對家人交代後事、治療期間更著手規劃人生下一步，「只要能活著，每一天都應該要珍惜」。即使她體力與腳力不勝常人，她仍選擇用登頂做為活著的證明，想告訴癌症，「你打不倒我，因為我強得很」。
為鼓勵更多與癌奮戰的朋友，能揮別恐懼，更有力量與癌同行，癌症希望基金會與羅氏大藥廠舉辦第6屆捕捉希望數位攝影比賽，即日起收件到2月3日，歡迎癌友、家屬與醫療團隊以「癌症送我的禮物」為精神拍攝並報名參賽，爭取首獎新台幣2萬元。
癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，興趣能給患者動力和目標去追求人生美好的事物，正向態度也被證實可以有效延長癌症患者壽命。
蘇連瓔說，捕捉希望數位攝影比賽希望讓所有在抗癌路上的病友、家屬與醫療團隊，能建立情緒與壓力紓發的管道，以更正面的態度面對癌症的考驗，增加康復機會。
「捕捉希望」數位攝影比賽，共分成癌友、親友及醫療團隊3組，每組將評選前三名及5名佳作，最高獎金2萬元，歡迎癌友、病患親友及醫療人員報名參加。1060121
(中央社)
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